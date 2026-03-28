UŽAS U OLOVU: Jedna osoba upala u reku, potraga u toku

Iz Operativnog centra MUP-a Zeničko-dobojskog kantona u BiH potvrđeno je da je sinoć jedna osoba upala u reku Stupčanicu.

Incident se dogodio na području opštine Olovo, gde je odmah pokrenuta potraga.

Nadležne službe intenzivno tragaju za nestalom osobom. U ovom trenutku nisu poznati pol ni starost osobe, kao ni druge okolnosti događaja.

Na terenu su angažovani pripadnici policije i opštinske civilne zaštite. Pretraga terena i rečnog korita odvija se u otežanim uslovima, prenosi "Crna hronika".

Više informacija očekuje se nakon što potraga bude okončana ili se utvrde dodatne činjenice.

Autor: Iva Besarabić