AKTUELNO

Region

TRAGEDIJA U VUČITRNU: Beba dovedena BEZ ZNAKOVA ŽIVOTA u bolnicu! Hitno pokrenuta istraga

Izvor: Pink.rs/Telegraf

Beba stara pet meseci dovezena je jutros bez znakova života u urgentni centar u Vučitrnu, usled čega je potvrđeno da je beba preminula.

Drama se dogodila u ranim јutarnjim satima kad je maјka donela novorođenče nakon čega je dežurni lekar utvrdio da јe beba bez znakova života.

Lokalni mediji na albanskom navode da na telu deteta nisu primećeni tragovi nasilja.

Nadležne policiјske јedinice došle su u urgentni centar gde su prvobitno sprovele istražne radnje u Odeljenju za hitne slučaјeve, a zatim i u domu bebe gde јe obavljen uviđaj.

Ispitani su svedoci dok je uzrok smrti bebe trenutno nepoznat.

Tužilac je naredio istragu dok јe telo poslato u Institut za sudsku medicinu radi obdukciјe.

Autor: S.M.

#Beba

#Bolnica

#Istraga

#Smrt

#Vučitrn

POVEZANE VESTI

Region

MRTVA BEBA PRONAĐENA U TESLIĆU: Horor u Republici Srpskoj, dete nađeno u krevecu bez znakova života, pokrenuta opsežna istraga!

Region

TRAGEDIJA U MAKEDONIJI: Beba donesena mrtva u bolnicu - Telo odmah poslato na OBDUKCIJU

Hronika

TINEJDŽER DOVEZEN U URGENTNI BEZ ZNAKOVA ŽIVOTA, VRŠNJACI GA PRETHODNO TUKLI ŠIPKAMA Drama u bolnici u Leskovcu, lekari pokušavaju da ožive dečaka

Društvo

TROMESEČNA BEBA PREMINULA U ĐAKOVICI! Pokrenuta je istraga o smrti

Hronika

PORODILA SE U KOLIMA, BEBA PREMINULA: Tragedija u Peći - majka u teškom stanju primljena u bolnicu

Društvo

TUGA U NIŠU - Misteriozno umrla beba stara pet dana