Udarno! Uhapšena Mirjana Pajković, OVO je razlog (VIDEO)

Mirjana Pajković, bivša direktorka Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava u Vladi Crne Gore Mirjana Pajković uhapšena je, jer je na auto-putu upravljala vozilom brzinom od 202 kilometra na čas.

Iz Uprave policije kazali su da su službenici mobilne jedinice saobraćajne policije Mirjanu Pajković kontrolisali na teritoriji Kolašina, pre nego što je uhapšena.

- Imenovana je lišena slobode zbog prekoračenja maksimalne dozvoljene brzine, upravljanja vozilom brzinom od 202 kilometra na sat - kazali su u policiji.

🚔🚨Službenici Mobilne jedinice saobraćajne @PolicijaCG su danas na auto-putu, na teritoriji Kolašina zaustavili i kontrolisali lice M.P. (36) iz #PG.

👮⚖️Imenovana je lišena slobode zbog prekoračenja maksimalne dozvoljene brzine - upravljanja vozilom brzinom od 2⃣0⃣2⃣ km/h❗️ pic.twitter.com/5QnnEem9ik — Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG) 30. март 2026.

Maksimalna dozvoljena brzina na auto-putu je 100 kilometara na čas.

Inače, Mirjana Pajković je u žižu regionalne javnosti dospela nakon skandala u koji je navodno umešan i Dejan Vukšić, bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbednost i savetnik Jakova Milatovića, predsednika Crne Gore.

