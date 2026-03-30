DRUGARICE NESTALE U TRAVNIKU! Došle u hostel, pa im se izgubio SVAKI TRAG: Policija na nogama

Izvor: atvbl.rs

Policija Srednjobosanskog kantona traga za dve žene od 70 i 56 godina, čiji je nestanak prijavljen Policijskoj stanici Novi Travnik.

Žena iz Slovenije čiji su inicijali M.P. prijavila je policiji juče da se njena majka E.P. (70) i žena M.J. (56) ne javljaju na mobilni telefon, odnosno da su nedostupne, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona.

Rekla je da je s njima poslednji put stupila u kontakt 23. marta, te da su boravile u hostelu Drims u Novom Travniku.

Policija je obavestila sve relevantne policijske institucije, a za nestalim ženama raspisana je i operativna potraga.

Autor: S.M.

POVEZANE VESTI

Region

Nestao mladić iz Zagreba, porodica i policija traže pomoć građana

Region

NIKŠIĆANI NA NOGAMA, POTRAGA ZA DVE NESTALE DEVOJČICE U TOKU: Jednoj ugašen mobilni, druga nije ni imala telefon!

Hronika

Tragedija kod Zaječara: Telo nestale žene pronađeno u potoku

Region

SUPRUGA PRIJAVILA NESTANAK MUŽA, TELO PRONAĐENO ZAKOPANO U ŠUMI: Jezive scene na Palama, jedna osoba privedena

Region

Okončana drama u Splitu: Nađene nestale tinejdžerke

Svet

Oteto dvoje dece na Rodosu, aktiviran Amber alert: I majka nestala!