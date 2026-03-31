Danima se tragalo za ove dve žene, pronađene su žive i zdrave u BiH: Prvo ih je zeznula navigacija, a onda...

Dve žene iz Slovenije, Elda P. (69) i Mande J. (56), za kojima se tragalo prethodnih dana u BiH, pronađene su žive i zdrave.

Kako javlja portal GP Maljevac, žene su nesrećnim okolnostima zalutale prateći uputstva navigacije i su završile na planini Zelengora.

Istovremeno Eldu i Mande je zahvatilo snežno nevreme, pa su morale da potraže zaklon. Uspele su da uđu u jednu vikendicu, a zbog lošeg telefonskog signala nisu bile u mogućnosti da se jave porodici i prijateljima.

I dalje nisu poznate sve okolnosti njihovog nestanka, ali ono što je obradovalo i umirilo javnost jeste informacija da su pronađene žive i zdrave.

Prijava o njihovom nestanku stigla je 29. aprila 2026. godine u 16:10 sati u Policijskoj stanici Novi Travnik.

Prijavu je podnela M.P. (48) iz Slovenije, koja je navela da se njena majka Elda i Mande ne javljaju na mobilne telefone i da su nedostupne već nekoliko dana.

Tom prilikom je naznačila da se poslednji put sa njima čula 23. aprila oko 9.50 časova, dok su žene još bile u jednom hostelu u Novom Travniku. Nakon toga im se izgubio svaki trag. Srećom, sve se dobro završilo.

Autor: S.M.