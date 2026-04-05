Sloga kuću gradi: Mostovi na Drini – simbol neraskidivog jedinstva Srbije i Republike Srpske

Povodom najave predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, o potpunoj obnovi svih mostova na reci Drini, a naročito Pavlovića mosta koji je od strateškog značaja za naš kraj, Pokret za Bijeljinu upućuje javnu zahvalnost predsedniku Vučiću na njegovoj nepokolebljivoj posvećenosti srpskom narodu.

Za građane Bijeljine, Semberije i cele Republike Srpske, ova najava nije samo obećanje o infrastrukturnom ulaganju, već potvrda da za Srbiju Drina nije granica, već kičma koja spaja jedan narod.

„Predsednik Vučić je još jednom pokazao da je graditelj sa vizijom koji ne razdvaja narod sa dve strane Drine. Njegova politika konkretnih dela – od izgradnje auto-puteva, škola i bolnica, pa do obnove mostova – direktno doprinosi stabilnosti i boljem životu svakog čoveka u Republici Srpskoj“, poručuju iz Pokreta za Bijeljinu.

Posebno ističemo da su bratski odnosi i čvrsta saradnja predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Milorada Dodika najbolji putokaz da samo složni možemo ići napred. Upravo je to jedinstvo institucija Srbije i Republike Srpske ključni faktor boljitka za naš narod u celini. Vođeni narodnom mudrošću da „sloga kuću gradi“, ponosni smo na nivo saradnje koji garantuje sigurnu budućnost Semberiji i Srpskoj uz podršku naše matice.

Pokret za Bijeljinu izražava duboku zahvalnost Srbiji na svakom vidu pomoći i podrške. Obnova Pavlovića mosta i izgradnja novih saobraćajnih veza dodatno će osnažiti naše bratske veze i ekonomski razvoj, čineći Semberiju i Republiku Srpsku još čvršće povezanim sa maticom Srbijom.

Autor: D.S.