Lejla iz Bosne kupila ocu karte za Svetsko prvenstvo, a zbog njegove reakcije je internet na nogama (VIDEO)

Dirljiv video iz Amerike osvojio mreže – Lejla iznenadila oca ulaznicama za Svetsko prvenstvo, a njegova reakcija nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Dirljiv video sa društvenih mreža rasplakao je region, a glavni lik ove priče je mlada korisnica TikToka iz Klivlenda, Lejla, koja je svom ocu priredila iznenađenje za pamćenje.

Lejla je odlučila da svom ocu pokloni nešto što će zauvek pamtiti – karte za Svetsko prvenstvo u fudbalu. U opisu videa koji je objavila napisala je:

„Iz perspektive: kupila si ocu karte da gleda zemlju koja ne bi postojala da se nije žrtvovao da igra na Svetskom prvenstvu.“

Na snimku se vidi kako njen otac otvara poklon, a nakon prvih nekoliko trenutaka, obuzima ga emocija – nije mogao da zadrži suze.

Poseban poklon sa još većim značenjem

Lejla je kasnije objasnila da su karte bile simbolične, jer FIFA još uvek ne prodaje fizičke karte pre početka prvenstva. Međutim, uključila je i avionske karte za Sijetl, kao i ukupno šest karata za utakmicu.

– Nikada nisam bila srećnija što sam nekome poklonila nešto - rekla je Lejla.

Video je za samo 24 sata prikupio skoro 400.000 pregleda i više od 50.000 lajkova, dok su komentari bili ispunjeni porukama podrške i entuzijazma.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine će se takmičiti u Grupi B zajedno sa Kanadom, Katarom i Švajcarskom.

Prva utakmica će se igrati 12. juna u Torontu protiv Kanade u 21 čas, dok su preostale utakmice zakazane u SAD.

Autor: D.Bošković