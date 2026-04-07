U HRVATSKOJ POSKUPLJUJE GORIVO: Cene skaču u nebesa!

U Hrvatskoj će od danas, 7. aprila, cena osnovnog benzina porasti za četiri centa po litru, a dizela za 12 centi po litru, odlučila je vlada na telefonskom sastanku u ponedeljak, a nove cene će važiti naredne dve nedelje.

Litar benzina će koštati 1,66 evra, a dizel 1,85 evra po litru. Plavi dizel će poskupeti za 17 centi na 1,36 evra po litru.

Cena gasa za cisterne biće 1,94 evra po kilogramu, što je smanjenje od pet centi, a cena gasa u bocama je takođe smanjena za 6 centi i iznosiće 2,51 evro po kilogramu, piše Poslovni dnevnik.

Vlada navodi da, ukoliko ove mere ne bi bile na snazi, odnosno ukoliko bi se maloprodajne cene potpuno slobodno formirale na nivou premija energetskih subjekata, cena benzina bi bila 1,76 evra po litru, a za dizel 2,06 evra, odnosno 1,42 evra za plavi dizel, dok bi cena gasa po kilogramu bila 2,09 evra za rezervoare, odnosno 2,79 evra za flaše.

Vlada je na telefonskoj sednici, usvojila dve uredbe kojima se, kako naglašavaju Banski dvori, nastavlja sprovođenje mera usmerenih na ublažavanje rasta cena goriva.

Usvojena je uredba kojom se nastavlja primena mere smanjenja akciza na bezolovni motorni benzin i dizel gorivo za dalji dvonedeljni period od 7. aprila do 20. aprila, kao i uredba o određivanju najviših maloprodajnih cena naftnih derivata, prema kojoj se najviše maloprodajne cene obračunavaju prema formuli na osnovu osnovne cene fosilnog goriva u prethodnom periodu od 14 dana, sa ograničenom premijom od 0,1545 evra po litru za benzin, 0,1045 evra po litru za dizel i 0,0436 evra po litru za plavi dizel, i 0,8737 evra po kilogramu smeša propan-butan za boce, odnosno 0,4116 evra po kilogramu za velike kontejnere.

Pored pristupačnosti izvora energije, prioritetni cilj Vlade je očuvanje sigurnosti snabdevanja u uslovima globalne nestabilnosti i kriza, naglašavaju Banski dvori.

Autor: Jovana Nerić