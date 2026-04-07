DONALD TRAMP MLAĐI SLETEO U BANJALUKU! Najstariji sin američkog predsednika u poslovnoj poseti u glavnom gradu Republike Srpske

Donald Tramp Mlađi, in američkog predsednika, stigao je u Republiku Srpsku.
ATV prenosi da je avion u kojem je Tramp Mlađi sleteo na Aerodrom Banjaluka.
Navodi se da je reč o poslovnoj poseti tokom koje će se, kako se očekuje, sastati sa privrednicima iz Republike Srpske sa kojima bi trebalo da razgovara o mogućnostima saradnje i investiranja.
Ko je Donald Tramp Mlađi?
Donald Tramp Mlađi je američki biznismen, politički aktivista, javna ličnost i najstariji sin predsjednika SAD Donalda Trampa.
Rođen je 31. decembra 1977. godine u Njujorku.
Odrastao je u porodici koja je već bila duboko uključena u biznis nekretnina i medije, što je značajno oblikovalo njegovu karijeru. Diplomirao je ekonomiju na Univerzitetu Pensilvanija.
Nakon studija, aktivno se uključuje u porodični biznis u okviru kompanije "Tramp organizejšen", gde je obavljao funkcije vezane za razvoj nekretnina i investicije.
Politički angažman
Bio je uključen u brojne projekte širom SAD, ali i u medijske aktivnosti, uključujući učešće u rijaliti emisiji "Šegrt", koju je vodio njegov otac.
Donald Tramp Mlađi bio je jedan od najaktivnijih članova porodice u javnim nastupima i promociji predsedničke kampanje Donalda Trampa.
Nakon izbora, nastavio je da igra značajnu ulogu u političkom prostoru SAD, posebno među konzervativnim biračima.
Često se pojavljuje u medijima, učestvuje na skupovima i aktivno koristi društvene mreže za iznošenje političkih stavova.
Autor: Jovana Nerić