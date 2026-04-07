PAO PRIPADNIK ŠKALJARSKOG KLANA Uhapšen u Crnoj Gori

Izvor: Dan, Foto: E-Stock/Petar Jovanović ||

Visokopozicionirani član organizovane kriminalne grupe iz Bara uhapšen je danas popodne po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva.

Uhapsili su ga pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja, a Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da se sprovode hitne dokazne radnje protiv više osoba u Baru i Budvi zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivična dela pranje novca i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

- Specijalno državno tužilaštvo će, nakon završetka dokaznih radnji koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka - saopšteno je iz SDT-a.

Autor: S.M.

