NOVA OPTUŽNICA PROTIV BALKANSKOG KARTELA: Imali svoje brodove, mornare, kokain kupovali direktno od Kolumbijaca! Filmska priča o najjačoj narko grupi

Pripadnici kartela preko Skaja su dogovarali finansiranje i kupovinu kokaina

Crnogorsko Specijalno državno tužilaštvo predalo je sudu optužnicu protiv više osoba zbog sumnje da su učestvovali u švercu 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu, a među optuženima su i Radovan Radović, kao i Damjan Vukašinović koji su već obuhvaćeni optužniocm protiv takozvanog balkanskog kartela, kom se pred Specijalnim sudom u Beogradu sudi za šverc više od sedam tona kokaina.

Podsetimo, prema navodima optužnice srspkog tužilaštva, oni se terete da su učestvovali u švercu kokaina koji je u januaru 2020. zaplenjen na brodu "Aresa" na Arubi i bili su u direktnom kontaktu sa organizatorima kriminalne grupe, Miroslavom Starčevićem i Pink Panterom Mladenom Lazarevićevim. U švercu droge na ovom brodu, kako se navodi, učestvovao je i odbegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer.

Prema navodima tužilaštva, Vukašinović je angažovao posadu broda, crnogorske državljane, bio u konstantnom kontaku sa njima i vođama grupe prenosio njihovo nezadovoljstvo, zbog koje je pretila da izbije pobuna na Aresi i pre nego što je zaplovila sa tonama kokaina skrivenog u rezervoaru za gorivo.

Prema presretnutim Skaj porukama, koje su izvedene pred Specijalnim sudom, Vukašinović na zajedničkoj čet grupi obaveštava vođe da će posada na Aresi, koju u komunikaciji zovu "Rus 2"" biti super, jer je kapetan njegov drug. Međutim, nekoliko dana kasnije im javlja da je brod krenuo na mesto na kom treba da bude natovaren, ali da na brodu ima "hrane samo za dva dana".

Vukašinović: Hranu nemamo, ali šta je tu je. Biće dobro.

Mladen Lazarević: Brate, objasni im da su to brodovi za vitku liniju. Nema tamo debljanja.

Vukašinović: To je jedno 6 dana, post.

Lazarević: Ma brate, to je sad u svetu aktuelno.

Vukašinović: I uske farmerice.

Lazarević: Neka uživaju samo, morski vazduh i meditacija.

Međutim, pošto je posada, koju je sačinjavalo 11 Crnogoraca bila izuzetno nezadovoljna, Vukašinović koji je obuhvaćen i novom optužnicom u Crnoj Gori, nastavio je vođama da prenosi kakva je situacija na brodu.

Vukašinović: Vodu sam ja juče naručio, 40 t. Iz mog ugla kao pomorca, ja vam ne mogu opisati kako ovo sve izgleda. A sedim kući u fotelji. A njima na brodu ovo sve mnogo teže pada.

Lazarević: Vidi, ja što pojma nemam o tim procedurama, pa kad vidim ovo što pišu, jasno mi je da bi trebalo da funkcioniše drugačije. Ti brate samo njima pričaj da se stave iznad svega toga jer znaju šta nam je plan i posao i da će ovi sve u zadnjoj sekundi srediti, da ne dozvole da ih to izvede iz takta . Jbg, raspadni brodovi, zato ih i dalju za ovaj naš posao. Da su bolji, ne bi nam ih dali.

Mladen Lazaravić, kako tvrdi tužilaštvo, preko Skaja za koji su verovatli da je potpuno zaštićena aplikacija za komunikciju, Vukašinoviću pokušava da objasni kako da smiri posadu i da im objasni da su pošli na put "da urade veliki posao i zarade velike pare pa da je prirodno da bude i malo muke".

- Nema razloga za sve da reaguju na prvu loptu i odmah dižu revoluciju i onda opet potreba da ti balansiraš, to ne treba jer niko nije psihopata da ih ostavi tamo na način koji oni tako tragično opisuju. Znači, jako je bitno, malo stpljenja da bude i sve se reši - objašnjava navodno Pink Panter Vukašinoviću šta treba da prenese posadi broda, kako bi ih umirio.

Vukašinović: Jasno brate. Ovi ljudi su plovili do sada na velikim firmama, gde je logistika na najvišem mogućem nivou. Oni pošalju e mail i dobiju što su tražili. Pogotovo hrana i voda kad je u pitanju. Tu su osetljivi naravno. Brod je 42 godine star. Ja im to nisam mogao reći kad sam ih vrbovao. Rekao sam im da je star. Pitali su hoćemo li imati podršku za delove i servise, oće li biti hrane. Rekao sam da će sve dobiti šta bude trebalo. Pripremao sam ih danima. Kapetana i prvog palube. Obojica su mi odlični drugovi. Njih dvojica mi pišu. Koliko god da su očekivali star i loš brod, opet su u šoku. Ali nije to problem, ne žale se, samo su mi preneli deo atmosfere. Ima da guraju, takav je kakav je brod i bolji trenutno nemamo. Njima sa takvog broda sve teže pada, sve im izgleda gore mnogo. To je prirodno. Idemo dalje, u nove pobede!

U komunikaciju o problemima na brodu, prema tvrdnjama tužilaštva, uključuje se i Radisav Radović, zvani Mića Crnogorac, koji obaveštava ostale da će ih "Kapetan", kako oslovljavaju Vukašinovića obaveštavati o svemu i da zajedno moraju da pronađu rešenje.

Međutim, posle prvih problema na brodu "Aresa" sa posadom, koji su odlučili da reše tako što će posadi dati oko 30.000 evra da imaju da mogu sami da reše neke od potrepština, pojavili su se novi. U januaru 2020. optuženi Miloš Radosavljević, kako tvrdi tužilaštvo, obaveštava ostale da "imaju veliki pritisak od Kolumbijaca", koji su spremnu drogu za transport prebacili na plažu.

- Moramo stići tamo što pre, ubzraj sve - javlja im, a potom ih 22. januara obaveštava da je "punjenje završeno i da brod treba da isplovi danas".

Inače, organizatori među kojima je i Radoje Zvicer, kako se navodi u optužnici, imali su svog čoveka i na utovaru kokaina, koji im je slao fotografije naslaganog kokaina sa tri prsta, zatim muškaraca koji ga s plaže prebacuju na ribarski brod, kojim je prevežen do Arese.

- Bato, isplovili smo - piše uz fotografije 23. januara 2020.

Prema navodima optužnice, droga je imala logoe "Drina" "777" i "1FR".

- Drina naša dobra - piše organizator grupe Miroslav Starčević kada je na Skaj dobio fotografiju kokaina sa logom "Drina".

Organizatori kriminalne grupe, prema optužnici u kojoj je detaljno opisan filmski uspon i pad jednog od najvećih narko kartela, pratili su putovanje broda sve dok on 24. februara 2020. nije zaustavljen u nacionalnim vodama Arube. Kokain je, podstimo, pronađen i zaplenjen a mornari su uhapšeni. Organizatori kriminalne grupe pitali su se "da li ih je neko namestio"

Starčević: Agent sa Arube javlja da je roba pronađena na brodu.

Gligorije Peljević: Da l je moguće brate moj da nemamo ni malo sreće.

Starčević: Dođe mi da plačem od muke brate moj. Nemam snage da trepčem.

Peljević: Treba preživeti ovo. Da javljam ćelavom brate? Tražiće mi ime broda, sad ga nemamo šta kriti.

Starčević : Aresa brate moj.

Petar Milošević: Šta da kažem Visokom (Zoran Jakšić). Isitnu da je palo i kako je palo?

Milošević: 11 naših pomoraca, jadni ljudi. Ni krivi ni dužni. Pohapsiće ljude.

Prema istoj optužnici, svoj udeo u više od pet tona kokaina koji je zaplenjen, imao je i vođa kavačkog klana, odbegli Radoje Zvicer. Kako se navodi, on je tokom januara i februara sa Starčevićem dogovorio količinu i cenu droge,a 1. januara 2020. Zvicer je tražio od Starčevića informacije koje se odnose na detalje oko broda i posade

Zvicer: Samo da nam to prođe, dužni nećemo ostati nikome. Dobro ni zlo. Eto vi ste kupili dva i mi ćemo dva samo da nešto prođe.

Potom se dogovaraju da vođa kavačkog klana svoj udeo novca preda preko posrednika na Zltaiboru.

Udeo u ovom tovaru, koji je zaplenjen na Arubi imali su i njegov kum, optuženi Milovan Zdravković kao i Zoran Jakšić koji je pod misterioznim okolnostima preminuo prošle godine u zatvoru u Peruu. Jakšić je sa ostalima, kako se navodi, komunicirao preko pisama koja im je slao iz zatvra a novac je za njega čuvao i predavao ostalima rođak Vladan Soldo, koji je milione evra čuvao navodno zakopane u burićima u blizini Zrenjanina.

Posle zaplene kokaina, kako se navodi, vođe klana dogovarale su kako da pomognu uhapšenim članovima posade, angažovali su i finansirali advokate kao i njihove članove porodica.

Prema tvrdnjama srpskog tužilaštva za komunikaciju sa braniocem mornara, bio je zadužen Damjan Vukašinović, koji je preko posrednika, nepoznatog lica koje je na aplikaciji koristilo nadimak "Kuifje support", dobijao informacije o uhapšenima i toku krivičnog postupka.



Autor: D.Bošković