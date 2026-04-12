UHAPŠEN MLADIĆ ZBOG POKUŠAJA UBISTVA Tukao čoveka čekićem po glavi

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: RINA ||

Rožajska policija uhapsila je A.D. (26) iz tog grada, koji se sumnjiči za pokušaj ubistva.

Uprava policije je saopštila kako se sumnja da je on u petak uveče na jednom parkingu, nakon kraće verbalne rasprave, sugrađanina teško povredio udarcima čekićem u glavu.

"Policija je veoma brzo pronašla lice, stavila ga pod kontrolu i obezbedila lice mesta, te preduzela druge mere i radnje radi obezbeđivanja tragova i dokaza", piše u saopštenju.

Povređeni Rožajac je prevezen u medicinsku ustanovu, gde je zadržan na lečenju.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju.

Autor: Jovana Nerić

POVEZANE VESTI

Hronika

Pritvor zbog pokušaja ubistva: Nokautirao kafansku pevačicu pa potegao nož na nju

Region

UŽAS U BARU: Nožem nasrnuo na rođenog brata, uhapšen zbog pokušaja ubistva

Hronika

Uhapšen muškarac iz Odžaka zbog pokušaja ubistva: Drvenom oblicom udarao čoveka

Hronika

IZBOLI MLADIĆA, PA POBEGLI! Uhapšen dvojac iz Kraljeva zbog pokušaja teškog ubistva, sekli ga po stomaku i nogama

Region

UHAPŠEN CRNOGORSKI DRŽAVLJANIN PO ZAHTEVU SRBIJE: Za njim raspisana Interpolova poternica zbog pokušaja ubistva

Svet

KRVAVI BOŽIĆ U BRITANIJI: Dve žene izbodene nasmrt, muškarac i mladić teško povređeni (VIDEO)