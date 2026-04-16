Nedeljka našli mrtvog na Veliki petak, mislili prirodna smrt, usledio je šok: Jedno je MISTERIJA!

Nalazi obdukcije tela muškarca pronađenog pre šest dana u Potkozarju kod Banjaluke ukazuju na to da se ne radi o prirodnoj smrti, potvrdio je za BL portal direktor Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske Željko Karan.

Prema nezvaničnim saznanjima, reč je o Nedeljku K. (63), čije telo je pronađeno na Veliki petak, 10. aprila ove godine, u jutarnjim časovima, u njegovoj porodičnoj kući, gd‌e je navodno živeo sam. Prvobitno se sumnjalo da je u pitanju prirodna smrt, ali je zahvaljujući reakciji mrtvozornika naknadna obdukcija potvrdila njegove sumnje.

Kako je naveo patolog Željko Karan, kod preminulog su utvrđene izuzetno teške povrede u pred‌elu grudnog koša.

"To prirodna smrt definitivno nije. On ima teške povrede grudnog koša, pri čemu ima višestruki prelom grudne kosti i doslovno smrskana rebra. Kada se sve prebroji, ima oko 40 lomova rebara", rekao je Karan za BL portal.

Prema njegovim rečima, takve povrede najčešće nastaju usled d‌elovanja jake sile.

"Tipujem da je to pritisak neke tupe mehaničke sile i to intenzivan pritisak. Takve povrede se jako uklapaju u pregaženje motornim vozilom", pojasnio je Karan.

Međutim, ključni problem u ovom slučaju je mesto pronalaska tela.

"Problem je u tome što je telo nađeno u kući. To otvara pitanje da li je reč o pregaženju nakon kojeg je neko telo doneo i ostavio u kući“, rekao je on.

Karan je istakao da na telu nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali na borbu ili pokušaj odbrane.

Autor: D.Bošković