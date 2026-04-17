Tragičan epilog potrage: Sandrino telo pronađeno u moru

Ženska osoba, čije je beživotno telo jutros pronađeno kod Ošljaka u Zadarskom kanalu, zapravo je nestala Sandra Smolić iz Zadra, potvrdili su iz PU zadarske, prenela je Slobodna Dalmacija.

Sandra Smolić (52) je nestala 13. aprila oko ponoći na području Zadra. Poslednji je put viđena u blizini restorana "Kornat", nakon čega joj se gubi svaki trag.

Policija je obaveštenje o pronalasku beživotnog tela ženske osobe u blizini ostrva Ošljak ispred Ugljana primila jutros oko 8 sati.

Policija trenutno sprovodi uviđaj i poduzima radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja, uključujući i obdukciju.

