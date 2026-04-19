TRAGEDIJA NA RUMIJI: Muškarac preminuo tokom planinarenja, telo evakuisano helikopterom

Izvor: Pink.rs/RINA, Foto: Pixabay.com ||

Tokom dana na planini Rumiji kod Bara došlo je do nesrećnog slučaja kada je tokom planinarenja preminuo muškarac star oko 50 godina iz ovog primorskog grada.

- Pretpostavlja se da je smrt nastupila prirodnim putem, tokom pešačke ture. Sve nadležne službe su odmah po prijavi upućene na teren. Kada je konstatovana smrt Baranina, pristupilo se evakuaciji tela - potvrđeno je za RINU u Službi zaštite i spašavanja u Baru.

Telo pedesetogodišnjaka potom je helikopterom prebačeno u Podgoricu gde će biti obavljena obdukcija.

Autor: Marija Radić

