TROSTRUKO UBISTVO U PODGORICI: Ubica još uvek na slobodi, u toku intenzivna potraga za njim

Izvor: Pink.rs/Vijesti, Foto: Tanjug/VIDEO ||

Trostruko ubistvo na Starom aerodromu - policija je saopštila da su u podgoričkom naselju, pronađena tri tela - tri punoletna muškarca čiji identiteti im nije poznat.

"Vijesti" saznaju da su među ubijenima D.H. (28) iz Rožaja i N.H. (27).

Zločin se ne povezuje sa obračunom kriminalnih grupa.

Policija traga za Rožajcem koji se sumnjiči da je počinio trostruko ubistvo.

Podaci "Vijesti" su da su ubistva počinjena tokom noći.

Osumnjičeni Rožajac, kako veruje policija, usmrtio je dva druga nakon čega je pobegao.

"Sumnja se da su ovom krivičnom delu prethodile lične razmirice između lica lišenih života i osumnjičenog. Sva lica su poreklom iz Rožaja", saopšteno je iz policije.

Prema preliminarnim informacijama sa lica mesta, krivično delo je najverovatnije izvršeno upotrebom hladnog oružja.

Autor: Iva Besarabić

POVEZANE VESTI

Svet

BLOKIRAN CEO GRAD U NEMAČKOJ! Opasan kriminalac beži, dignut i helikopter: Policajci u stambenoj zgradi zatekli HOROR

Hronika

SAZNAJEMO! Uhapšena četiri muškarca za ubistvo u Debeljači - Žrtva pretučena na smrt, OVO JE MOTIV ZA ZLOČIN?! (FOTO)

Region

KRVOPROLIĆE U PODGORICI: Uhapšen osumnjičeni za ubistvo muškarca (32) u bašti kafića

Region

KOMŠIJA HRANIO GLADNE PSE U DVORIŠTU, NE SLUTEĆI KAKAV SE HOROR SKRIVA U KUĆI... Među troje mrtvih i pomoćnica hrvatske političarke: Od oktobra nikog

Region

UBIO ŽENU I DECU, PA SEBE?! Detalji HORORA u Tuzli: Komšije NIŠTA nisu čule - OVO probudilo SUMNJU da se desilo nešto loše!

Region

HOROR KOD POREČA: Pronađena tri tela u porodičnoj kući