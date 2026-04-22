IMA MRTVIH! Prevrnuli se kajaci puni ljudi na Tari

Izvor: Telegraf, Foto: RINA ||

Državljanka Austrije (65) smrtno je stradala u nesreći koja se u ponedeljak dogodila tokom spusta kajakom na reci Tari kod Foče.

Tragedija na lokalitetu Borovi desila se nakon prevrtanja više kajaka u kojima su se nalazili članovi grupe turista, ali su ostali uspeli da se spasu iz nabujale reke.

Kako je "Avazu" potvrdio načelnik Spasilačke službe "Wolf" iz Foče, Nenad Ikonić, telo turistkinje pronađeno je juče na lokaciji Milutinov kamen, oko dva kilometra nizvodno od Šćepan polja.

"Tara je poznata kao prelepa, ali brza i snažna reka, posebno u danima intenzivnijih padavina i povećanog vodostaja. Zato turiste pozivamo na dodatni oprez, da u takvim situacijama skrate start i da na vožnju čamcima polaze s lokaliteta Grab", rekao je Ikonić za Avaz.

Autor: S.M.

