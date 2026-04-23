Optuženima 38 godina robije za silovanje devojke u Sarajevu: Tukli je, čupali kosu, drogirali i sve to snimali

Kantonalni sud u Sarajevu izrekao je prvostepenu presudu i proglasio krivim Benjamina Aganovića, Aladina Hajdarevića i Nermina Dizdarevića, te ih osudio na ukupno 38 godina zatvora zbog slučaja silovanja devojke u Sarajevu.

Zbog krivičnih dela narušavanje nepovredivosti doma, protivpravno lišenje slobode, silovanje i neovlašćeno optičko snimanje, Aganović je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 15 godina, javljaju Nezavisne novine.

Hajdarević je zbog krivičnih dela narušavanje nepovredivosti doma, protivpravno lišenje slobode i silovanje osuđen na kaznu zatvora od 13 godina, dok je Dizdarević osuđen za silovanje na 10 godina zatvorske kazne.

Pretnje devojci

Nakon izricanja presude, optuženima je produžen pritvor za devet meseci.

Aganović se tereti da je nakon održanog ročišta u Opštinskom sudu u Sarajevu, u predmetu u kojem je bio optužen za trgovinu narkoticima zajedno s oštećenom u ovom slučaju, tražio od nje da preuzme odgovornost na sebe, preteći joj više puta.

Nakon što je odbila, 25. januara 2025. godine u popodnevnim satima, Aganović i Hajdarević su, prema navodima optužnice, provalili u stan u kojem je živela.

Snimanje telefonom

Terete se da su je tukli, čupali za kosu, drogirali, a potom i silovali.

Optuženi Aganović je sve to, kako se navodi, snimio mobilnim telefonom.Dalje se navodi da je tokom noći u stan došao i optuženi Nermin Dizdarević koji ju je takođe, prema optužnici, silovao.

Dan kasnije, devojka je uspela da pobegne iz stana trčeći prema naselju Pejton, pri čemu joj je pomoć pružila nepoznata prolaznica.

Autor: D.Bošković