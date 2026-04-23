MUŽ UBIO ŽENU NOŽEM, PA SE OBESIO: Otkriveni potresni detalji tragedije kod Srebrenika: Izgubili sina i ćerku

U mestu Brda kod Srebrenika juče je Zaim Buljubašić usmrtio svoju ženu Indiru Buljubašić nožem, a potom počinio samoubistvo vešanjem na orahu koji se nalazio ispred kuće.

Kako su ispričale komšije, ništa nije slutilo da bi ovako nešto moglo da se desi.

- Bili su mirni, nisu bili skloni problemima, kao i sve druge komšije. Ništa nije slutilo da bi ovako nešto moglo da se desi, ali, ipak, nikad ne znaš šta se dešava unutar nečija četiri zida - rekao je jedan komšija za "Avaz".

Izgubili sina i ćerku

Ispričali su da je porodica imala jednu veliku tragediju.

– Ćerka im je bila teško bolesna, a onda je i preminula. I sin im je umro – kaže komšija koji je želeo da ostane anoniman.

Detalji ubistva i samoubistva

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona dalo je informacije o tragediji koja je sinoć potresla Srebrenik.

- Telo žene pronađeno je unutar kuće sa vidnim povredama i ubodnim ranama koje su najverovatnije nanete nožem, ali moram istaći i to da je žena imala i povrede u predelu vrata i glave. Telo muškarca pronađeno je u dvorištu kuće. Svi dokazi i tragovi ukazuju na to da je on izvršio samoubistvo vešanjem o granu drveta – kazao je portparol Tužilaštva TK Admir Arnautović.

Tužilac je po službenoj dužnosti izdao naredbu za obdukciju oba tela kako bi se utvrdili tačni i pouzdani uzroci smrti i supruge i muža. U toku su i druga potrebna veštačenja i istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti koje se vezuju za ovu porodičnu tragediju.

– Ono što možemo reći nakon svih pribavljenih dokaza i obavljenog uviđaja jeste da se najverovatnije radilo o tome da je muž ubio svoju suprugu unutar kuće, nakon čega je izvršio samoubistvo u dvorištu kuće. Međutim, kako bi se doneo konačan zaključak ispred Tužilaštva, sačekaćemo kompletan izveštaj – poručeno je.

Autor: Iva Besarabić