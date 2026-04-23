TOTALNI HAOS! Muškarac štanglom DEMOLIRAO automobil, popeo sa na krov, a onda usledila ŠOK SCENA (VIDEO)

U Tuzli je juče poslepodne zabeležen nesvakidašnji incident koji je uznemirio stanare jednog naselja, kada je nepoznati muškarac potpuno demolirao parkirani automobil.

Naime, stanari koji su oko 18 sati čuli lomljavu, a kada su izašli na terasu imali su i šta da vide.

Nepoznati muškarac štanglom je lomio farove, retrovizore u gotovo svaki deo automobila, sve dok ona od siline udaraca nije pukla.

Vandal se zatim popeo na krov automobila i počeo da skače, a nakon nekoliko minuta on je bukvalno propao kroz panoramski krov, što je dodatno oštetilo vozilo.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za portal "Avaz" su potvrdili da je muškarac uhapšen.

On se tereti za krivično delo "oštećenje tuđe stvari", a istraga o okolnostima ovog događaja je u toku.

Autor: Iva Besarabić