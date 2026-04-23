AKTUELNO

Region

TOTALNI HAOS! Muškarac štanglom DEMOLIRAO automobil, popeo sa na krov, a onda usledila ŠOK SCENA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug/SRNA/Dragan Đukić ||

U Tuzli je juče poslepodne zabeležen nesvakidašnji incident koji je uznemirio stanare jednog naselja, kada je nepoznati muškarac potpuno demolirao parkirani automobil.

Naime, stanari koji su oko 18 sati čuli lomljavu, a kada su izašli na terasu imali su i šta da vide.

Nepoznati muškarac štanglom je lomio farove, retrovizore u gotovo svaki deo automobila, sve dok ona od siline udaraca nije pukla.

Vandal se zatim popeo na krov automobila i počeo da skače, a nakon nekoliko minuta on je bukvalno propao kroz panoramski krov, što je dodatno oštetilo vozilo.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za portal "Avaz" su potvrdili da je muškarac uhapšen.

On se tereti za krivično delo "oštećenje tuđe stvari", a istraga o okolnostima ovog događaja je u toku.

Autor: Iva Besarabić

POVEZANE VESTI

Hronika

Jeziva scena na autoputu kod Nove Pazove: Plamen guta automobil (VIDEO)

Extra

Mladić i devojka sleteli kolima u reku: Spas stigao u poslednji čas, ali sada ceo svet zna šta su radili (VIDEO)

Hronika

Pritvoren mladić koji je podmetnuo požar u kafiću na Vračaru

Extra

Haos u popularnom španskom letovalištu: Uhvaćen krokodil od 90 centimetara, svi u ŠOKU (FOTO)

Hronika

UZNEMIRUJUĆA SCENA NA STANICI U KRNJAČI: Muškarac umro naočigled prolaznika, nije mu bilo spasa

Hronika

Preminuo muškarac kog je juče udario automobil: Još jedna teška vest iz Kragujevca