Evakuisan Međunarodni aerodrom Sarajevo: Jedan poziv je izazvao paniku

Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, danas je u poslepodnevnim časovima primljena dojava o postavljenoj bombi.

Zbog sigurnosnih razloga odmah je izvršena evakuacija svih putnika i osoblja koji su se u tom trenutku nalazili na aerodromu.

Na terenu su pripadnici nadležnih službi koji provode kontradiverzioni (KDZ) pregled prostorija i objekata kako bi se utvrdila tačnost dojave bombe i osigurala bezbednost. piše Avaz.

Istraga i provere su u toku, a više informacija biće poznato nakon okončanja sigurnosnih procedura.

POVEZANE VESTI

Region

EVAKUISAN AERODROM U SARAJEVU! Uočen napušteni čudan prtljag, policija odmah reagovala

Društvo

TOBOGANI ZA EVAKUACIJU BLOKIRALI PISTU! Detalji drame na aerodromu 'Nikola Tesla' - Haos nastao zbog aviona za Barselonu

Hronika

DRAMA U SMEDEREVU - Hitno evakuisani svi đaci gimnazije

Region

Dojava o bombi na aerodromu u Sarajevu: Detaljan pregled u toku

Hronika

Dojava o postavljenoj bombi u Prvom osnovnom sudu u Beogradu

Hronika

PANIKA NA AERODROMU 'NIKOLA TESLA': Dojava o BOMBI u avionu, putnici evakuisani