Evakuisan Međunarodni aerodrom Sarajevo: Jedan poziv je izazvao paniku

Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, danas je u poslepodnevnim časovima primljena dojava o postavljenoj bombi.

Zbog sigurnosnih razloga odmah je izvršena evakuacija svih putnika i osoblja koji su se u tom trenutku nalazili na aerodromu.

Na terenu su pripadnici nadležnih službi koji provode kontradiverzioni (KDZ) pregled prostorija i objekata kako bi se utvrdila tačnost dojave bombe i osigurala bezbednost. piše Avaz.

Istraga i provere su u toku, a više informacija biće poznato nakon okončanja sigurnosnih procedura.

Autor: S.M.