STRAVA I UŽAS U BOSNI: Silovao trudnu sestru, majka je bacila s balkona, ubila nerođeno dete

Po nalogu Tužilaštva Unsko-sanskog kantona pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona juče su na području opštine Velika Kladuša uhapsili dve osobe, od kojih je jedna maloletna.

Maloletnik se tereti za krivično delo silovanje, a punoletna osoba za ubistvo i pokušaj ubistva.

Kako saznaje portal Avaza, punoletna osoba je majka maloletnika.

Prema nezvaničnim informacijama Avaza od izvora bliskog istrazi, maloletnik se tereti za silovanje trudne sestre koja ima poteškoće u razvoju.

Njegova majka se tereti za ubistvo i pokušaj ubistva te iste osobe s poteškoćama u razvoju, tačnije svoje ćerke.

Naime, ona se tereti da je s balkona bacila svoju kćerku, a tom prilikom je stradalo njeno nerođeno dete.

Žrtva silovanja je bila u poodmakloj fazi trudnoće.

Autor: Marija Radić