MLADIĆA TROJICA KRVNIČKI ISPREBIJALA Užas u Kotoru, u svemu učestvovao i maloletnik

Policija u Kotoru podnela krivične prijave protiv tri lica zbog fizičkog napada na mladića u Starom gradu.

Tri osobe, od kojih jedna maloletna, uhapšene su u Kotoru zbog sumnje da su isprebijale mladića i nanele mu povrede.

Kako navode iz policije, podneta je krivična prijava protiv tri lica iz Kotora i Tivta, zbog sumnje da su počinila krivično delo nasilničko ponašanje na štetu jednog lica iz Kotora.

"Postupajući po prijavi oštećenog, koji je naveo da je 25. aprila, dok se nalazio u Starom gradu u Kotoru, fizički napadnut i tom prilikom zadobio telesne povrede, policijski službenici su o događaju obavestili postupajućeg tužioca i preduzeli mere i radnje iz svoje nadležnosti i prikupili obaveštenja od više lica", navode u MUP.

Oštećenom je ukazana lekarska pomoć u Hitnoj medicinskoj pomoći, nakon čega je prevezen u Specijalnu bolnicu u Risnu radi daljeg lečenja.

"Sprovedenom kriminalističkom obradom identifikovana su tri učesnika događaja: S.M. (19) iz Tivta, V.M. (18) iz Kotora i jedno maloletno lice (17) iz Kotora. Kako se sumnja, oni su navedenog dana, oko 18 časova, u delu grada - Stari grad, na javnom mestu, nakon kraće verbalne rasprave, fizički napali oštećenog, zadajući mu više udaraca šakama u predelu glave i tela, usled čega je oštećeni pao na betonsku podlogu, nakon čega su mu zadali više udaraca nogama u predelu glave i tela, kojom prilikom je zadobio telesne povrede", navode iz crnogorske policije.

Kako se dodaje, policijski službenici su, nakon preduzetih aktivnosti i u koordinaciji sa državnim tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, podneli krivične prijave protiv V.M., S.M. i maloletnog lica zbog sumnje da su počinili krivično delo nasilničko ponašanje.

Autor: Jovana Nerić