TRAGEDIJA U CRNOJ GORI: Dečak (12) poginuo na Cetinju – na njega pala konstrukcija gola tokom igre

Izvor: Pink.rs/Pobjeda, Foto: Tanjug/Preuzet video/Printscreen ||

Neopisiva tragedija dogodila se večeras na Cetinju, gde je dvanaestogodišnji dečak izgubio život tokom igre sa vršnjacima.

Kobna igra na Starom igralištu

Prema nezvaničnim informacijama, nesreća se dogodila u balonu na Starom igralištu. Grupa dečaka se okupila kako bi igrala fudbal, ali se bezbrižno veče pretvorilo u horor:

Pad konstrukcije: Tokom igre, teška metalna konstrukcija gola se iznenada srušila i pala direktno na dvanaestogodišnjaka.

Kobne povrede: Iako su prisutni odmah pokušali da pomognu, povrede su bile suviše teške i dečak je preminuo.

Istraga u toku

Nadležni organi su odmah izašli na lice mesta. Policija i tužilaštvo ispituju sve okolnosti pod kojima je došlo do ove nezapamćene tragedije na sportskom terenu.

Provera bezbednosti: Istraga će utvrditi da li je konstrukcija gola bila adekvatno pričvršćena i ko je odgovoran za održavanje terena u balonu.

Celo Cetinje je u šoku zbog gubitka mladog života, a građani se u neverici okupljaju blizu mesta nesreće.

Autor: D.S.

