TRAGEDIJA U CRNOJ GORI: Dečak (12) poginuo na Cetinju – na njega pala konstrukcija gola tokom igre

Neopisiva tragedija dogodila se večeras na Cetinju, gde je dvanaestogodišnji dečak izgubio život tokom igre sa vršnjacima.
Kobna igra na Starom igralištu
Prema nezvaničnim informacijama, nesreća se dogodila u balonu na Starom igralištu. Grupa dečaka se okupila kako bi igrala fudbal, ali se bezbrižno veče pretvorilo u horor:
Pad konstrukcije: Tokom igre, teška metalna konstrukcija gola se iznenada srušila i pala direktno na dvanaestogodišnjaka.
Kobne povrede: Iako su prisutni odmah pokušali da pomognu, povrede su bile suviše teške i dečak je preminuo.
Istraga u toku
Nadležni organi su odmah izašli na lice mesta. Policija i tužilaštvo ispituju sve okolnosti pod kojima je došlo do ove nezapamćene tragedije na sportskom terenu.
Provera bezbednosti: Istraga će utvrditi da li je konstrukcija gola bila adekvatno pričvršćena i ko je odgovoran za održavanje terena u balonu.
Celo Cetinje je u šoku zbog gubitka mladog života, a građani se u neverici okupljaju blizu mesta nesreće.
Autor: D.S.