TRAGEDIJA NA SKADARSKOM JEZERU: Jedan mrtav, drugi uspeo da ispliva, a za trećim se traga

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs

Muškarac star oko 40 godina poginuo je danas oko 18 sati kad se plovilo prevrnulo na Skadarskom jezeru!

Do nesreće je došlo oko 18.10 u Plavničkom kanalu u Zeti.

- Jedno lice je smrtno stradalo. Uzrok smrti je za sada nepoznat. Drugo lice je zadobilo povrede i javilo se u Urgentni centar KBC. Traga se za trećim licem za koje se sumnja da je bilo u istom plovilu. Uviđaj je u toku - saznaju Vijesti nezvanično iz policije i dodaju da je o nesreći obavešten nadležni tužilac.

Mediji nezvanično navode da su muškarci bili na gliseru koji je naleteo na prepreku u vodi - drvo ili veći plutajući objekat - nakon čega je došlo do prevrtanja.

Autor: Iva Besarabić

