Mančo osuđen na maksimalnu kaznu: Izvršio stravičan zločin, pa tvrdio da se ne seća MASAKRA

Ako prvostepena presuda Županijskog suda u Varaždinu doneta ove nedelje bude potvrđena, višestruki osuđenik Emanuel Rep (29) zvani Mančo, iza rešetaka jednog od hrvatskih zatvora provešće 50 godina!

Petočlano sudsko veće mu je izreklo jedinstvenu, maksimalnu kaznu zatvora zbog teškog ubistva majke Danijele J. (49) i očuha Dragutina J. (59), kao i teškog povređivanja polubrata Benjamina (24), javlja Jutarnji list.

Na početku suđenja Rep se u odnosu na optužbe, prema ranijem pisanju portala eMeđimurje, nije mogao izjasniti o krivici navodeći da se ne seća samog događaja.

Reč je o jezivom slučaju od 6. jula prošle godine u Plaškovcu, kada je sekirom, iz samo njemu znanih razloga, nakon što je tokom ranijeg izlaska popio pet-šest piva i ušmrkao drogu, ubio na spavanju majku i teško povredio očuha. Nakon toga je otišao na sprat kuće i teško povredio polubrata. Njegov očuh podlegao je stravičnim povredama tri meseca kasnije.

Inače, ubijena Emanuelova majka sa suprugom Dragutinom i njihovo dvoje zajedničke dece, u toj kući strave, do pre Emanuelovog izlaska iz zatvora sa odsluženja kazne negde prošle godine u maju, živela je mirnim životom. Usledile su zatim manje napetosti, ali, sudeći prema svemu, osumnjičeni nikome nije dao do znanja da u njemu nešto "kipi", iako se smatrao neshvaćenim.

"Začuo sam lupanje i na vratima video Emanuela sa sekirom. Zamahnuo je prema meni bez ijedne reči. Digao sam levu ruku kako bih se odbranio, ali me je zahvatio i uspeo da me udari i po glavi", ispričao je, između ostalog, osumnjičenikov polubrat istražiteljima tokom istrage, a koji je u tom nasrtaju i sam zadobio teške povrede glave. Situacija u kojoj se tog trenutka našao ledi krv u žilama.

"Šta sam dole uradio? Šta ću sad?", govorio je potom rastrojeno Emanuel, dok je njegov polubrat, potpuno prestravljen, bežao iz sobe napolje na hodnik. Onako krvav, potom se zaputio do sobe svojih roditelja. Prizor koji je zatekao užasnuo ga je. Smogao je, međutim, snage da traži dalje i svoju sestru koja je, kako je sam otkrio, u tom trenutku bila, srećom, nepovređena. Nakon toga, u 05.25 časova Benjamin je pozvao policiju. U to inače mirno selo slili su se desetine policajaca.

Uviđaj na poprištu tuge trajao je ceo dan. Kao nemi svedok zločina, naslonjena uz zid predvorja, kriminaliste je dočekala krvava sekira kojom je počinjen zločin.

Ubica, iako je pobegao sa mesta događaja, u večernjim satima istog dana, dok su ga policajci čak i dronom tražili, pronađen je u okolini Slakovca.

Na telu ubijene žene navodno nisu pronađene odbrambene povrede, iz čega proizlazi zaključak da je ubijena na spavanju, kao i da svirepom zločinu nije prethodila prepirka.

Podsetimo, Rep je završio osnovnu školu, već dugi niz godina ima problema sa zakonom i njegova krivična evidencija puni se više od decenije. Zbog krađe i teške krađe na varaždinskom sudu bio je osuđivan na uslovnu kaznu, a osuđivan je i zbog oštećenja tuđe stvari. Boravak u istražnom zatvoru nije mu nepoznanica, a među težim optužbama sa kojima se suočio, a koje je potom i odslužio, jeste optužba za seksualni zločin pre sedam godina na ostrvu Hvaru, gde je radio kao poljoprivredni radnik. Tada je 16-godišnjakinju odveo u šumu i zapretio joj smrću ako odbije polni odnos sa njim. A kako se opirala i vikala, počeo je da je guši i na kraju ju je silovao. Rep je po hapšenju sve to negirao, tvrdeći da se radilo o seksualnom činu na dobrovoljnoj bazi, ali sud u to nije poverovao.

Autor: Marija Radić