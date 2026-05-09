KRIVIČNA PRIJAVA ZBOG ZLOUPOTREBE POLOŽAJA U PRIVREDNOM POSLOVANJU U HERCEG NOVOM: Direktor se tereti da je nezakonito stekao 25.000 evra

Policija u Herceg Novom podnela je prijavu protiv direktora Vektra Boke M. P., pod sumnjom da je počinio krivično delo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

„M.P. se sumnjiči da je, u svojstvu izvršnog direktora privrednog društva ‘Vektra Boka’ AD Herceg Novi, nakon pravosnažnosti rešenja o izvršenju javnog izvršitelja kojim je bilo zabranjeno raspolaganje imovinom izvršnog dužnika ‘Vektra Boka’ AD, upisanom u List nepokretnosti 502 KO Topla (kompleks hotela ‘Igalo’), prekoračio granice svojih ovlašćenja i postupio suprotno odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju“, naveli su iz policije.

Kako su dodali, imovina je prodata na licitaciji u februaru prošle godine kompaniji „H.G.“, nakon čega je donesen zaključak o predaji nepokretnosti kupcu, čime je „Vektra Boka“ AD izgubila pravo raspolaganja nepokretnostima i bila dužna da ih preda novom vlasniku.

„Međutim, kako se sumnja, M.P. je nakon toga zaključio Aneks ugovora o zakupu sa drugim privrednim društvom ‘J.P.’ kojim je produžen zakup katastarske parcele 723, upisane u List nepokretnosti 502 KO Topla, koja se koristi kao parking prostor, na period od tri godine, odnosno od 31.10.2025. do 31.10.2028. godine, uz godišnju zakupninu od 25.000 evra“, dodaju oni.

Na taj način je, kako se sumnja, Popović omogućio privrednom društvu „J.P.“ dalje korišćenje predmetne nepokretnosti i ostvarivanje prihoda, dok je istovremeno naneo štetu privrednom društvu „H.G. CG“ DOO, koje je nepokretnost kupilo u izvršnom postupku, te pribavio protivpravnu imovinsku korist privrednom društvu „Vektra Boka“ AD u iznosu od 25.000 evra.

Autor: Pink.rs