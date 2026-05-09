Ovo je Milena koju je muž ubio, pa pokušao sebi da presudi na grobu sina: Policija zatekla jeziv prizor

Milena Vitanova (55), rodom iz Severne Makedonije, pronađena je mrtva juče u svom stanu u italijanskom gradu Pjačenca nakon što ju je, kako se sumnja, oštrim predmetom više puta izbo suprug, koji je potom pokušao sebi da presudi na grobu njihovog sina.

Kako navode italijanski mediji, Milenin suprug Hako je oko 15.30 pozvao policiju i rekao im je da je ubio suprugu, nakon čega je pobegao sa mesta zločina.

Policija je po dolasku zatekao jeziv prizor. Milena je ležala pored sofe u lokvi krvi, a kraj nje je pronađen nož, koji je najverovatnije korišćen za izrvšenje zločina.

Istraga je pokazala da je Milena zadobila više ubodnih rana, kao i teške povrede glave.

Osumnjičeni Hako pronađen je nekoliko sati kasnije na grobu njihovog sina Metodija, koji je poginuo pre šest godina. Prema navodima italijanskih medija, muškarac je tamo pokušao da izvrši samoubistvo presecanjem vena, ali je policija brzo reagovala. Nakon ukazane pomoći, prevezen je u bolnicu pod policijskom pratnjom.

Porodicu je i ranije pratila velika tragedija. Njihov sin Metodij izgubio je život u teškoj saobraćajnoj nesreći zajedno sa rođakom Marijom, kada je automobil u kojem su se nalazili udario u drvo i zapalio se.

U trenutku zločina ostala deca porodice nisu bila u stanu i nalaze se na bezbednom.

Autor: D.Bošković