ŠMIT ODLAZI, RASTE PRITISAK NA OHR: 'Protektorat u BiH više nema legitimitet'

Najavljena ostavka visokog predstavnika Kristijana Šmita pokrenula je brojne reakcije. Sve su glasnija upozorenja da je međunarodni protektoratski model u Bosni i Hercegovini došao do svojih granica.

Filip Gašpar, politički savetnik AfD-a, izjavio je za Pink da je Šmitov odlazak znak duboke političke krize u BiH:

- Najavljena ostavka Kristijana Šmita pokazuje da je međunarodni protektorat u Bosni i Hercegovini doživeo krah. Šmit nikada nije potvrđen u Savetu bezbednosti UN i zato je njegova uloga od početka bila sporna.

Godinama su korišćena takozvana bonska ovlašćenja kako bi se bez demokratskog legitimiteta nametale političke odluke u BiH. Stabilnost se ne može graditi pritiscima spolja, već dogovorom domaćih naroda i poštovanjem Dejtonskog sporazuma.

Ko želi mir i stabilnost na Balkanu mora poštovati prava svih konstitutivnih naroda. Dalja centralizacija BiH protiv volje pojedinih naroda vodi samo novim tenzijama. Vreme je da se završi sa neuspešnim protektoratom i vrati politici dijaloga i suvereniteta . -

Autor: S.M.