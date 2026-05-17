Zagrebačka policajka jurila drugi automobil, pa se zabila u semafor: Kolege je kaznile na licu mesta

U Zagrebu se, u četvrtak oko 19 sati, desila saobraćajna nesreća u kojoj je učestovala jedna policajka koja je svojim službenim automobilom jurila drugi.

Kako javlja Danica.hr, ona je na raskrsnici u Samoborskoj cesti, nedaleko od železničke stanice Vrapče, izgubila kontrolu nad vozilom i udarila u semafor.

U Policijskoj upravi su otkrili da je saobraćajnu nesreću skrivila policijska službenica, koja je zbog prekršaja pokušala da zaustavi drugog učesnika u saobraćaju.

Srećom, policajka nije povređena u udesu.

Policija je svojoj koleginici na mestu nesreće naplatili novčanu kaznu, a utvrđivaće se i eventualna disciplinska odgovornost, kažu u zagrebačkoj policiji.

Autor: D.Bošković