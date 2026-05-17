HOROR U HRTVATSKOJ: Muškarac (50) naručio hranu, pa ubio dostavljača od samo 19 godina!

U subotu oko 23.05 sati u Drnišu, u Hrvatskoj, dogodilo ubistvo kada je na terasi porodične kuće muškarac (50) upucao tinejdžera (19), inače dostavljača hrane, koji je preminuo od posledica povreda, saopštila je Policijska uprava šibensko-kninska.

- Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja. Na terenu je veliki broj policijskih službenika, te se sprovode mere traganja za počiniteljem - navedeno je u saopštenju.

Počinitelj je odranije poznat policiji jer je 2023. godine prijavljen Opštinskom državnom tužilaštvu u Šibeniku za krivično delo Nedozvoljeno posedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih materija, dodato je.

Osumnjičeni muškarac K. A. već je počinio ubistvo sredinom devedesetih. Nožem je izbo i potom premlatio šipkom na ulici mladu devojku iz susedstva, a za to je, s protokom vremena, osuđen na 12 godina zatvora uz meru obaveznog psihijatrijskog lečenja. Kaznu je odslužio, a po izlasku na slobodu, kažu neki Drnišani, bio je tempirana bomba, te je po gradu čak pisao grafite da će ponovo da ubije.

- Zakazao je ceo sistem u njegovom slučaju. I te kako imamo pravo da budemo ljuti i ogorčeni. Ubijeno je jedno dete koje se trudilo da zaradi. Pre mesec dana se potukao s jednim čovekom. Da su mu barem tada pretresli kuću, verujem da bi našli oružje. Izaziva sukobe, željan je pažnje na pogrešan način. Nikada ne znate šta možete od njega da očekujete u prolazu. On je psihički nestabilna osoba i potreban mu je nadzor - kaže jedna Drnišanka.

Detalje ubistva otkriće kriminalističko istraživanje.

