RADNIK ZATRPAN NA GRADILIŠTU: Drama u Kotoru, povređenog čoveka jedva izvukli vatrogasci

Izvor: Kurir, Foto: TV Pink Printscreen ||

Prava drama odigrala se tokom dana na jednom gradilištu u kotorskom naselju Donja Sutvara. Došlo je do obrušavanja iskopa, a jedan radnik ostao je zatrpan. Na lice mesta odmah su došli pripadnici Službe zaštite i spašavanja.

- Sve se dogodilo jutros oko 9 sati. Na intervenciju je upućeno pet vatrogasaca spasilaca, a prilikom dolaska na teren uočeno je da je lice zatrpano do pola. Veliku opasnost tokom akcije predstavljalo je konstantno obrušavanje zidova iskopa. Nakon teške akcije zatrpani radnik je izvučen - saopšteno je iz Službe zaštite i spašavanja u Kotoru.

Radnik je, kako se saznaje, zadobio teške povrede u vidu preloma donjih ekstremiteta.

Vatrogascima-spasiocima u ovoj teškoj akciji pomogli su sve osobe koje su se našle na gradilištu.

Autor: D.Bošković

