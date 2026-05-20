Ronilac nestao kod Lokruma: U toku velika potraga u moru nedaleko od Dubrovnika

Kod ostrva Lokrum, nedaleko od Dubrovnika, nestao je ronilac, a potraga je u toku.
U potrazi učestvuju policija, Lučka kapetanija, HGSS i vatrogasni brod Orlando s posadom dubrovačkih vatrogasaca, preneo je portal 24.sata.hr.
"U toku je potraga za nestalim roniocem kod ostrva Lokrum. U potragu je, uz pripadnike MUP, Lučke kapetanije i HGSS uključen vatrogasni brod Orlando s posadom iz JVP Dubrovački vatrogasci te vatrogasni ronioci iz JVP Grada Splita i JVP Metković", napisala je u objavi na Facebook Hrvatska vatrogasna zajednica.
