Crna Gora uvodi PAPRENE KAZNE: Evo koliko ćete platiti ako vas van plaže zateknu u kupaćem

Skupština opštine Ulcinj dopunila je Odluku o komunalnom redu pa tako osoba koja se u kupaćem kostimu ili bez dela odeće zatekne van kupališne zone, biće kažnjena od 150 do 500 evra.

U odluci se ističe da se nova pravila ponašanja uvode radi zaštite komunalnog reda, dostojanstva grada i uređenog izgleda javnih površina.

"Radi zaštite komunalnog reda, dostojanstva grada i uređenog izgleda javnih površina, zabranjeno je hodanje u kupaćem kostimu ili bez dela odeće na javnim površinama u naseljima gradskog karaktera, prigradskim naseljima i turističkim lokalitetima na teritoriji opštine Ulcinj osim u kupališnim zonama - plažama i neposrednoj obali namenenjoj kupanju...", navodi se u odluci.

Za prekršaj je predviđena kazna od 150 do 500 evra, prenose podgoričke Vijesti.

Ne navodi se, međutim, ko će i na koji način odlučivati i od čega zavisi da li će kazna biti 150, 300 ili 500 evra.

