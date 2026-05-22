PRONAĐENE LJUDSKE LOBANJE I KOSTI! UŽASAN PRIZOR KOD PLJEVALJA Policija odmah reagovala

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs ||

U blizini neobeleženog groblja u Gotovuši pronađene su ljudske kosti. Policija je reagovala nakon prijave meštana o ovom zastrašujućem otkriću.

Nakon objave na Fejsbuku, policija je danas u selu Gotovuša, desetak kilometara od Pljevalja izuzela ljudsku lobanju i kosti, koje su nakon naredbe nadležnog tužilaštva upućene na veštačenje.

U blizini mesta gde su pronađene kosti i lobanja nalazi se neobleženo groblje. Mesto je, inače, poznato po arheološkim iskopinama.

- Danas kada sam sa porodicom išao u pljevaljsko selo Gotovuša, naišli smo na nesvakidašnji prizor. Ljudske lobanje i kosti pored puta na mestu gde se eksploatiše tampon za nasipanje puta Pljevlja-Metaljka.

- Meštani kažu da su prijavljivali slučaj, ali se izgleda zbog nekog razloga ignoriše. Neko je čak i bacao smeće po ljudskim ostacima.To tako stoji već petnaestak dana. Postoji li neko da ispita šta je u pitanju i da na neki način zaštiti ovo mesto, možda je u pitanju arheološko nalazište ili neko staro groblje, da li smo postali takvi i da nas nije briga - piše u ovoj objavi, nakon čega je usledila intervencija policije.

Autor: D.Bošković

