PUCNJAVA U SARAJEVU: Ranjen mladić, policija i hitna pomoć odmah izašle na lice mesta

Sinoć je u Sarajevu, naselje Alipašino Polje, došlo do pucnjave u kojoj je teško povređen mladić.
Pucnjava se desila malo pre ponoći, a na lice mesta izašle su policijske patrole i ekipe Hitne pomoći.
- Prijavljen događaj u 23.45 sati, u ulici Trg ZAVNOBiH-a u Sarajevu.Muškarac B.H. zadobio povredu, nastalu upotrebom vatrenog oružja. Policijski službenici intenzivno rade na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja - potvrdila je Mersiha Novalić, portparolka Uprave MUP-a KS za "Avaz".
Prema nezvaničnim informacijama, njegovo zdravstveno stanje je teško.
Motiv napada za sada nije poznat.
