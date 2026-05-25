PUCNJAVA U SARAJEVU: Ranjen mladić, policija i hitna pomoć odmah izašle na lice mesta

Izvor: Pink.rs/Avaz, Foto: Tanjug/SRNA/Dragan Đukić ||

Sinoć je u Sarajevu, naselje Alipašino Polje, došlo do pucnjave u kojoj je teško povređen mladić.

Pucnjava se desila malo pre ponoći, a na lice mesta izašle su policijske patrole i ekipe Hitne pomoći.

- Prijavljen događaj u 23.45 sati, u ulici Trg ZAVNOBiH-a u Sarajevu.Muškarac B.H. zadobio povredu, nastalu upotrebom vatrenog oružja. Policijski službenici intenzivno rade na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja - potvrdila je Mersiha Novalić, portparolka Uprave MUP-a KS za "Avaz".

Prema nezvaničnim informacijama, njegovo zdravstveno stanje je teško.

Motiv napada za sada nije poznat.

Autor: Iva Besarabić

