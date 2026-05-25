DVA ZEMLJOTRESA POGODILA HRVATSKU U RAZMAKU OD 15 MINUTA Drugi put se zatreslo jačinom 3,9 stepeni po Rihteru

Dva zemljotresa u razmaku od svega petnaestak minuta zabeležena su danas posle podne u Hrvatskoj.

Još jedan zemljotres jačine 3,9 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas područje Hrvatske, a potres je registrovan u 17.38 časova.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.8284 i dužine 16.572.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 2 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Prvi zemljotres, dogodio se u 17 časova i 25 minuta i bio je magnitude 3,5 po Rihteru.

