TRESLO SE U KOMŠILUKU! Jak zemljotres pogodio Albaniju, epicentar blizu ovog grada

Jak zemljotres pogodio je danas Albaniju, izazvavši uznemirenost među stanovništvom. Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.545 i dužine 19.641 nedaleko od grada Selenice.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 15 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema zvaničnih informacija o materijalnoj šteti ili povređenima u ovom potresu koji se osetio u regionu.
Autor: D.S.