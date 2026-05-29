UBIO SUPRUGU INSULINOM?: Bijelom Polju uhapšen muškarac star 85 godina

Izvor: Pink.rs/Novosti.rs, Foto: RINA ||

Zbog sumnje da je ubio suprugu staru 85 godina, u Bijelom Polju Bjelopoljac (85) uhapšen je i smješten na odeljenje psihijatrije u bolnici u Bijelom Polju je uhapšen njen suprug, meštanin naselja Rasovo, takođe staro 85 godina.

Juče, kasno popodne, on je priveden u Više državno tužilaštvo na saslušanje.

Nezvanično, iz Opšte bolnice u Bijelom Polju policiji je prijavljeno da je u naselju Rasovo najverovatnije došlo do ubistva i pokušaja samoubistva.

Sumnja se da je uhapšeni čovek supruzi ubrizgao velike doze insulina.

Telo žene po naredbi tužioca upućeno je na obdukciju.

Autor: S.M.

