OPSADNO STANJE U KOTORU I TIVTU! Stotine policajaca na terenu, opkoljene DESETINE OBJEKATA Radoja Zvicera i kavačkog klana!

Uprava policije Crne Gore, u saradnji sa Specijalnim državnim tužilaštvom (SDT), pokrenula je rano jutros opsežnu bezbednosnu akciju na teritoriji Kotora i Tivta, u kojoj učestvuje na stotine policijskih službenika.

Prema nezvaničnim saznanjima, na meti ove velike operacije nalazi se više desetina objekata koje koristi odbegli šef kavačkog klana Radoje Zvicer, kao i imovina njegovih najbližih saradnika i "vojnika".

Češlja se imovina kavčana, operacija će trajati danima



Pripadnici policije su bukvalno blokirali Bokokotorski zaliv, a pretresi i detaljno "češljanje" objekata, vozila i pokretne imovine članova ovog visokorizičnog kriminalnog sindikata izvode se uz maksimalne mere bezbednosti.

U akciju su uključeni i Sektor za borbu protiv kriminala (SBPK) kao i pripadnici Posebne jedinice policije (PJP). Kako prenose izvori bliski istrazi, operacija je tek počela i očekuje se da će zbog obima pretresa i broja lociranih objekata trajati znatno duže.

Autor: D.S.