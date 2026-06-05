Policija o požaru u Banjaluci: U tragediji jedno dete stradalo, drugo teško povređeno

Policijskoj upravi Banjaluka je jutros, 5. juna, u 10,30 prijavljeno da je u porodičnoj kući u Banjaluci došlo do požara.

U saopštenju PU Banjaluka se navodi da su policijski službenici odmah izašli na lice mesta, kao i pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade grada Banjaluka i Službe hitne medicinske pomoći Banjaluka, koji supotvrdili navode prijave, prenose Nezavisne novine.

Pako je ranije saopšteno požar se desio oko 10,30 sati u Karađorđevoj ulici u naselju Lauš, posle Šiki marketa.

"Pripadnici Vatrogasno - spasilačke brigade grada Banjaluka su lokalizovali požar, nakon čega je utvrđeno da je u požaru jedno dete smrtno stradalo, a jedno zadobilo teške telesne povrede i nalazi se na ukazivanju lekarske pomoći na Univerzitetsko – kliničkom centru Republike Srpske", naveli su iz policije.

Dodali su da je o navedenom obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji će izaći na lice mesta, te sledi preduzimanje daljih mera i radnji.

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Autor: Marija Radić