Crnoj Gori preti katastrofalno leto! Popaljeni alarmi, prošle godine je bilo i mrtvih!

Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, uoči sezone kada se zbog visokih temperatura očekuju požari, raspolaže sa ukupno tri aviona za gašenje požara tipa "er traktor", ali je operativan samo jedan.

Preostala dva bi mogla poleteti za desetak dana.

To znači da je Crna Gora, uprkos požarima veliki razmera prošle godine, u kojima je poginuo vojnik, i ovu sezonu dočekala nespremna. Podsetimo, vatrogasci Crne Gore nisu mogli da se izbore sa stihijom, pa su u pomoć pritekle kolege iz Srbije koji su danima bili u područjima u kojima je gorelo. Takođe, i zemlje iz regiona su slale pomoć.

Avioni za gašenje požara su ključni resursi tokom letnje sezone požara zbog nepristupačnih terena u Crnoj Gori. U slučaju većih požara, Direktorat za zaštitu i spasavanje pri MUP-u oslanja se i na pomoć Vojske Crne Gore (helikopteri), kao i na regionalnu pomoć i mehanizme Civilne zaštite Evropske unije, piše Dan.

Kako su rekli iz MUP-a, "komplikovane tenderske procedure, mali broj ovlašćenih servisa, ograničen kadrovski potencijal i složenost kvarova su ozbiljan izazov u rešavanju pitanja aviona".

"Ipak, činimo sve da svi naši resursi budu spremni za predstojeću požarnu sezonu" napomenuli su.

Negirali su da su u Avio-helikopterskoj jedinici Direktorata za zaštitu i spasavanje MUP-a zaposlena samo dva licencirana pilota za gašenje požara iz vazduha.

"U Avio-helikopterskoj jedinici trenutno rade tri pilota sa potrebnim dozvolama za upravljanje avionima za gašenje požara iz vazduha. Ipak, u navedenim činjenicama ne iscrpljuju se naši kadrovski potencijali. U ovom trenutku su nam potencijalno na raspolaganju tri pilota sa potrebnim dozvolama, koje smo prethodnih godina angažovali tokom požarne sezone. Obuka pomenutih pilota bila je dobra strateška odluka koja je donesena još 2019. godine da za tri protivpožarna aviona imamo šest pilota – tri u stalnom radnom odnosu i tri koji bi posebnim ugovorom bili angažovani tokom požarne sezone. Iako na prvi pogled izgleda problematična činjenica da trenutno imamo tri licencirana pilota aviona za gašenje požara iz vazduha, problem je u praksi lako rešiv i ne može predstavljati problem za predstojeću požarnu sezonu. Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta predviđeno je pet radnih mesta za pilote protivpožarnih aviona", objasnili su iz MUP-a.

Naveli su i da je u Avio-helikopterskoj jedinici zaposleno šest pilota sa potrebnim dozvolama za upravljanje helikopterima AB 212 i AB 412.

Autor: Jovana Nerić