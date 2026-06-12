AKTUELNO

Region

JAKA EKSPLOZIJA U ZAGREBU, IMA POVREĐENIH! 'Išla sam po hleb, a onda je odjeknulo, fast food se razleteo po ulici, a krov završio na železničkoj stanici!'

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/HINA/LUKA ŠANGULIN ||

"Oni su zaposleni, rekli su mi da su osetili miris plina kad su došli, zatim su upalili ventilaciju, a tada se sve razletelo", kaže žena očevidac

Dve osobe su povređene u eksploziji objekta brze hrane u Podsusedu (Zagreb) do koje je došlo nešto pre 8 sati. Kako su potvrdili iz PU zagrebačke, najverovatnije se radi o curenju gasa.

Težina povreda još nije poznata, a istraga eksplozije na Starom samoborskom putu je u toku. Zaposleni su sedeli pored i bili su u šoku, a delovi objekta razleteli su se po obližnjim parkiranim automobilima i železničkoj stanici, priča žena očevidac.

- Išla sam po hleb u obližnju pekaru i samo se odjednom čula eksplozija u blizini. Svi smo se pogledali, u drugom trenutku smo videli krov te kućice na železničkoj stanici, kućice više nije bilo. Otišla sam tamo, a dečko iz obližnjeg objekta je rekao da su dvojica bila unutra. Videla sam ih onda da sede pored, bili su vidno u šoku. Oni su zaposleni, rekli su mi da su osetili miris plina kad su došli, zatim su upalili ventilaciju, a tada se sve razletelo. Delovi kućice su popadali po autima koji su parkirani u blizini. Jedan dečko je imao vidne opekotine, ali mislim da nije ništa jako strašno - kaže ona.

Autor: D.Bošković

#Eksplozija

#Povređeni

#Zagreb

POVEZANE VESTI

Domaći

TOŠA DOBIO DETALJAN IZVEŠTAJ: Dača i Milena otkrili sva dešavanja sa žurke, a evo zbog čega je nastao haos između Sofije i Terze (VIDEO)

Hronika

ZAPALILA SE DEPONIJA U REPUBLICI SRPSKOJ, DIM STIGAO DO LOZNICE: Gašenje je u toku

Domaći

POMIRILI SE KRISTINA I KRISTIJAN: Oglasili se sa Ostroga, imaju prelep povod, nasmejani drže sinove u rukama! (FOTO)

Svet

Vetar prevrnuo tobogan na naduvavanje PUN DECE: Užas u Velikom Varadinu -ima povređenih

Hronika

Turkulov: Stanje dvoje pacijenata povređenih na Železničkoj stanici nepromenjeno

Region

JECAJI ODJEKUJU SKOPLJEM! Roditelji poginulih u DISKOTECI SMRTI besni: Sramota je za građane što nisu došli, ovo je KORUMPIRANA država