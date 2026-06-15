DRAMA U SKOPLJU! Zapaljena 2 automobila Ambasade Bugarske: Policija traga za mladićem zbog sumnje da je podmetnuo požar

Policija Severne Makedonije traga za mladićem koji je danas u podne u centru Skoplja zapalio jedan automobil osoblja Ambasade Bugarske, a vatra se proširila i na drugi. Vatra je brzo ugašena, ali su oba automobila teško oštećena.

Vlada Severne Makedonije je najoštrije osudila paljenja diplomatskih vozila kao "vandalizam" i "napad na principe bezbednosti, diplomatskih odnosa i međunarodnog prava čemu ne sme biti mesta u demokratskoj državi".

"Svaki pokušaj izazivanja tenzija, širenja mržnje ili narušavanja bezbednosti biće maksimalno sancionisan", kaže Vlada i najavljuje da će na to "odgovoriti punom snagom institucija i neće dozvoliti pojedincima da narušavaju reputaciju Makedonije".

Ministarstvo spoljnih poslova Bugarske je navelo da su parkirani automobili zapaljeni ispred glavnog ulaza Ambasade i da je brza intervencija bugarskog konzula sprečila širenje požara.

Ministarstvo je "osudilo drzak čin agresije" nazivajući ga "još jednim napadom na Bugarsku i Bugare", preneo je bugarski sajt vesti Radija Bugarske bnrnews.bg.

Navedeno je da taj "napad odražava zapaljivu političku retoriku i nesposobnost institucija da adekvatno reaguju na prethodne incidente, stvarajući osećaj nekažnjivosti", dok po međunarodnom pravu diplomatske misije i njihova imovina uživaju posebnu zaštitu.

Ministarstvo spoljnih poslova Bugarske je podsetilo na podmetanje požara u bugarskom kulturnom klubu u Bitolju, rekavši da je počinilac bio "heroizovan" i kasnije "uključen u predizbornu kampanju umesto da bude adekvatno kažnjen".

Ministarstvo najavljuje da će "Bugarska nastaviti da koristi sve raspoložive mehanizme da bi se suprotstavila pokušajima stvaranja atmosfere straha za Bugare u Severnoj Makedoniji".

Autor: Jovana Nerić