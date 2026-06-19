ZAPALIO CIGARU DOK JE POPRAVLJAO KOLA, SVE PROGUTAO PLAMEN! Mladić zadobio stravične povrede, vatra zahvatila i kuću

Sinoć oko 20:10 časova izbio je požar u radionici u Kurilovečkoj ulici u Velikoj Gorici u Hrvatskoj.

Dvadesetdvogodišnji muškarac je popravljao svoj automobil marke Reno Klio zagrebačkih registarskih oznaka i zapalio cigaretu, zbog čega se automobil zapalio, a zatim potpuno izgoreo.

Vatra se proširila na vrata radionice, koja su izgorela. Vatrogasci su po dolasku na lice mesta ugasili požar.

Dvadesetdvogodišnjak je teško povređen i ukazana mu je medicinska pomoć u Klinici za traumatologiju. Visina materijalne štete još nije utvrđena.

Autor: D.B.