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TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD MAKARSKE: Motocikl sleteo sa kolovoza, jedna osoba POGINULA

Izvor: Pink.rs/24sata.hr, Foto: RINA ||

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 5.20 sati na magistralnom putu D-8 kod Makarske, poginuo je motociklista, dok je druga osoba sa motocikla hitno prevezena u bolnicu, saopštila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo kada je motocikl, na kojem su se nalazile dve osobe, iz za sada nepoznatih razloga sleteo sa kolovoza.

Na mestu nesreće hitno su intervenisale dežurne službe, a policija trenutno obavlja uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzrok ove tragedije.

Autor: Iva Besarabić

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