BOMBAŠKI NAPAD U HERCEG NOVOM: Eksplozivna naprava bačena na kuću Matijevića

U popodnevnim satima u Herceg Novom odigrao se ozbiljan incident kada je nepoznata osoba aktiviralo eksplozivnu napravu u dvorištu porodične kuće koja je u vlasništvu srpskog biznismena Petra Matijevića.

Snažna detonacija uznemirila je stanovnike tog dela grada. Odmah nakon eksplozije, na lice mesta upućene su brojne policijske patrole, kao i ekipe Hitne pomoći, iako prema prvim podacima srećom nije bilo povređenih osoba.

Motiv napada za sada nije poznat, a policija intenzivno radi na prikupljanju dokaza i saslušanju potencijalnih svedoka.

Privatna arhiva/Ustupljene fotografije Privatna arhiva/Ustupljene fotografije Privatna arhiva/Ustupljene fotografije Privatna arhiva/Ustupljene fotografije Previous Next

Autor: Pink.rs