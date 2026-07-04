BOMBAŠKI NAPAD U HERCEG NOVOM: Eksplozivna naprava bačena na kuću Matijevića

U popodnevnim satima u Herceg Novom odigrao se ozbiljan incident kada je nepoznata osoba aktiviralo eksplozivnu napravu u dvorištu porodične kuće koja je u vlasništvu srpskog biznismena Petra Matijevića.
Snažna detonacija uznemirila je stanovnike tog dela grada. Odmah nakon eksplozije, na lice mesta upućene su brojne policijske patrole, kao i ekipe Hitne pomoći, iako prema prvim podacima srećom nije bilo povređenih osoba.
Motiv napada za sada nije poznat, a policija intenzivno radi na prikupljanju dokaza i saslušanju potencijalnih svedoka.
Autor: Pink.rs