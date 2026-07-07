DETE (1) SE UTOPILO U BAZENU ISPRED PORODIČNE KUĆE: Policija i hitna odmah izjurile na teren

Dete staro samo jednu godinu izgubilo je život nakon što se u ponedeljak utopilo u bazenu ispred porodične kuće na području Imotskog, saopštila je Policijska uprava Splitsko-dalmatinske županije, a prenela Slobodna Dalmacija.

Policija je prijavu o nesreći primila oko 20 časova i 30 minuta, a na lice mesta odmah je upućena ekipa Hitne pomoći.

Iako su lekari pokušali da spasu dete, ono je, nažalost, preminulo.

O slučaju je obavešteno Županijsko državno tužilaštvo u Splitu, dok će uviđaj na mestu događaja biti sproveden kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragične nesreće.

Autor: S.M.