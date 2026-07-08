Naoružani muškarac pretio porodici: Odjeknuli pucnji, pregovori trajali satima, ulice blokirane

Na području Donjeg Dragonošca kod Zagreba, 65-godišnji muškarac pretio je članovima svoje porodice vatrenim oružjem, nakon čega su oni u utorak popodne napustili kuću i potražili bezbednost van objekta, piše 24sata.hr.

Policija je ubrzo stigla na lice mesta, ali muškarac je odbijao saradnju i pretio da će upotrebiti oružje. Zbog ozbiljnosti situacije i zaštite bezbednosti građana, angažovan je tim Jedinice specijalne i interventne policije zagrebačke policijske uprave.

Tokom intervencije muškarac je u nekoliko navrata pucao iz vatrenog oružja. Policijski pregovarači pokušavali su da uspostave kontakt sa njim i ubede ga da se preda, ali je on odbijao komunikaciju. Nakon što su policajci primenom sredstava prinude ograničili njegov prostor kretanja, muškarac se povukao u jednu prostoriju kuće.

Oko tri sata iza ponoći, nakon što je uspostavljena komunikacija, policijski službenici su ušli u objekat i uz upotrebu sredstava prinude priveli muškarca u službene prostorije, gde je nad njim pokrenuta kriminalistička istraga.

Tokom čitavog događaja nije bilo povređenih osoba, a policija je obavila uviđaj na mestu incidenta.

Jedan od stanovnika Donjeg Dragonošca ispričao je da se slučajno našao u blizini kuće dok se vraćao sa posla.

"Vraćao sam se kući oko 14 časova i video da je ulica kojom treba da prođem zatvorena. Policajci su mi rekli da idem drugim putem, ali sam i u sledećoj ulici naišao na blokadu. Tako sam se našao direktno ispred kuće koju je policija opkolila. Mahali su mi i vikali da se odmah sklonim", rekao je on.

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Prema njegovim rečima, čitava ulica bila je puna naoružanih specijalaca, a sve policijske snage bile su usmerene ka jednoj kući.

"Kasnije su se čuli i pucnjevi. Oko 17.30 čula su se dva hica. Nismo znali da li je pucala policija ili muškarac iz kuće. Nije nam bilo jasno šta se tačno dešava, ali situacija je dugo trajala“, dodao je svedok.

Iz zagrebačke policije potvrđeno je da su intervenisali zbog muškarca koji je bio u izrazito uznemirenom stanju i koji je predstavljao potencijalnu opasnost po sebe i druge.

Autor: Marija Radić