Požar na Korčuli stavljen pod kontrolu: Tokom gašenja povređena dvojica vatrogasaca

Veliki požar između Blata i Smokvice na ostrvu Korčula stavljen je pod kontrolu, a tokom gašenja vatre povređena su dvojica vatrogasaca, koji su zadobili prelome noge i uspešno se oporavljaju, saopštili su danas hrvatski vatrogasni zvaničnici.

Županijski vatrogasni komandant Stjepan Simović rekao je da je situacija povoljnija nego prethodnog dana, ali da je i dalje potreban oprez zbog velike površine zahvaćene požarom, prenosi Index.hr.

"Požar se gasi i saniraju se rubovi. Izgleda bolje, ali smo oprezni jer je reč o velikom području", rekao je Simović.

U gašenju požara danas su učestvovala dva kanadera, a tokom dana očekivao se dolazak i trećeg, koji će ostati u pripravnosti na dubrovačkom aerodromu.

Glavni vatrogasni komandant Hrvatske Slavko Tucaković, koji je zahvaćeno područje obišao helikopterom, potvrdio je da je požar stavljen pod kontrolu.

"Ima još pojedinačnih žarišta i izdimljavanja, ali je situacija dobra", rekao je Tucaković i dodao da su pod kontrolom i ostali požari na hrvatskom primorju.

Prema njegovim rečima, požar je izazvalo nevreme praćeno grmljavinom.

Tokom dvodnevne intervencije lakše su povređena dvojica vatrogasaca, koji su zadobili prelome noge i uspešno se oporavljaju.

U gašenju požara bilo je angažovano ukupno 270 vatrogasaca sa 72 vozila, uz podršku protivpožarnih aviona.

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Kiša koja je padala tokom noći usporila je širenje vatre i olakšala posao vatrogascima.

Državni put između Vele Luke i Korčule ponovo je otvoren za saobraćaj, ali se vozačima savetuje da ga, zbog blizine požarišta, izbegavaju ukoliko je to moguće.

Požar između Blata i Smokvice izbio je juče popodne, a tokom noći i jutra na Korčulu su upućena dodatna pojačanja vatrogasaca iz kontinentalnog dela Hrvatske.

Autor: Marija Radić